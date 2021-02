Polacy coraz częściej i chętniej kupują rzeczy używane. "Nie jest to chwilowy trend"

Coraz więcej z nas stosuje się do tzw. idei “slow-life”, szczególnie w odniesieniu do wypoczynku i pracy. Jednak coraz częściej stosujemy ją także podczas zakupów. Jak wynika z badania na zlecenie Allegro Lokalnie, ponad 46 proc. respondentów decyduje się na mniejszą liczbę rzeczy, ale zwraca uwagę na jakość ich wykonania, szczególnie w grupie 35+ jest to bardzo istotna kwestia. Oczywiście zdarza się im kupować rzeczy, których nie potrzebują (21 proc. badanych), jednak co drugi badany deklaruje, że wybiera tylko to, co jest niezbędne.

Poszukując rzeczy używanych najczęściej decydujemy się na zakupy online. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn na podium znajdują się ubrania i książki. Płeć zaczyna mieć znaczenie przy trzecim miejscu - kobiety częściej decydują się na używane meble, zaś mężczyźni poszukują sprzętu elektronicznego. Zastanawiając się nad zakupami przedmiotów z drugiej ręki, najczęściej zwracamy uwagę na trzy czynniki: jakość, stan przedmiotu bez widocznych śladów użytkowania oraz niską cenę.