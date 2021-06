Polacy cały czas podzieleni. Jedynie 36 procent uważa, że należy szczepić dzieci w wieku 12-15 lat przeciw COVID-19

– Częściej zwolennikami szczepień dzieci są osoby w wieku pow. 50 lat (odpowiedź twierdzącą wybiera 40%), z wykształceniem wyższym (42%), mieszkańcy miast pow. 500 tys. (44%) i miast o wielkości 20-99 tys. (40%), respondenci o dochodzie pow. 5000 zł (44%), mężczyźni (40% vs. kobiety 33%) – skomentował rp.pl wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor Działu Analiz w SW Research.

Oznacza to, że według sondażu prawie taka sama liczba osób chce szczepień dzieci, nie ma zdania oraz odnosi się negatywnie do takich działań.

Szczepienia dzieci wieku 12-15 lat

Dzieci w wieku od 12 do 15 lat mogą zapisywać się na szczepienia od 7 czerwca. Jednak takie szczepienie wymaga zgody rodzica.

10 dni wcześniej, bo 28 maja Europejska Agencja Leków dopuściła do użytku szczepionkę Pfizer/BioNTech do użycia właśnie w tej grupie wiekowej. Jak dotąd jest to jedyna szczepionka podawana osobom niepełnoletnim.