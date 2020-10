Polacy boją się koronawirusa, ale nie chcą się szczepić

Rasy psów, które najczęściej gryzą dzieci. Domyślasz się, o których mowa? Sprawdź, te rasy psów najczęściej stanowią zagrożenie dla dzieci

Te rasy psów najczęściej gryzą dzieci: tak wynika z badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z The Ohio State University College of Medicine. Wiele osób jest zaskoczonych tym, które rasy psów stanowią największe zagrożenie dla dzieci. pora część z nas zgodzi się z tym, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Wielu rodziców decyduje się na to, aby ich pociechy od najmłodszych lat wychowywały się z czworonogami. Zdarza się jednak, że w związku ze złamaniem pewnych zasad, psiak staje się dla dziecka zagrożeniem. Naukowcy, biorąc pod uwagę m.in. rasę czy wygląd, zbadali to, które psy stanowią największe zagrożenie. Wyniki tych badań mogą Was zaskoczyć.