Polacy awansowali na 2. miejsce. Anglicy zdemolowali Węgrów

Drużyna Paulo Sousy zdobyła cztery punkty w pierwszych trzech meczach i żeby liczyć się w stawce musiała wygrać w czwartek na Stadionie Narodowym. Przed dzisiejszym meczem Polacy byli na dopiero czwartym miejscu w grupie - punkt za Albanią, trzy za Węgrami i pięć za Anglią. Biało-czerwoni wykonali zadanie wygrywając 4:1 po golach Roberta Lewandowskiego, Adama Buksy, Grzegorza Krychowiaka i Karola Linettego. Trzy punkty wystarczyły do przeskoczenia Albańczyków jak i Węgrów i Polacy zajmują już 2. miejsce w grupie I.

Angielskie lanie

Na szczycie grupy pozostają Anglicy, którzy przegrali tylko raz z ostatnich 50 meczów eliminacyjnych mistrzostw Europy i świata - w październiku 2019 roku z Czechami. Natomiast w el. MŚ nie przegrali od... 2009 roku (porażka z Ukrainą 0:1). W czwartek Gareth Southgate postawił na sprawdzony, wręcz optymalny skład. Węgrowie wytrzymali ich napór do przerwy, ale po zmianie stron prowadzenie gospodarzom dał Raheem Sterling. Skrzydłowy Manchesteru City ma zaufanie trenera i mimo wczesnych niepowodzeń stał się kluczowym zawodnikiem (w ostatnich 11 meczach kwalifikacyjnych miał 16 udziałów przy bramkach).

Na 2:0 podwyższył kapitan Harry Kane, dla którego było to pierwsze trafienie w oficjalny meczu od Euro 2020. W eliminacjach do wielkich turniejów jest jednak nie zastąpiony, bowiem to był jego 13 mecz z rzędu z golem (łącznie 17 w tym czasie). Na 3:0 strzałem głową stoper Manchesteru United Harry Maguire. Dla Anglika było to piąte trafienie w narodowych barwach, z czego cztery padły z główki. Wynik ustalił defensywny pomocnik West Hamu Declan Rice.