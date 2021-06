Pokochasz małże, polubisz Grecję, mówi Dmitris Anastasiou z miejscowości ... Olimpiada

Postawił na hodowlę małży, ale myśli również o turystach, którzy odwiedzają Grecję. Będzie pokazywać ludziom, jak się hoduje mięczaki, jak się je potem przerabia, by trafiły w końcu na restauracyjne stoły.

Dmitris Anastasiou, albo po prostu Jim żartuje, że nie ma nawet czasu…. ożenić się, tak go pochłania jego królestwo, w które zainwestował wiele środków, sił i energii.

Wsiadamy na pokład czegoś, co przypomina tratwę, tyle że napędzaną silnikiem i ruszamy z przystani w krótki rejs. Po chwili Jim zatrzymuje „stateczek”, a jego po-mocnik, Egipcjanin, który od dekad pracuje przy małżach w Grecji, zręcznie rzuca linę zakończoną hakiem i wydobywa z dna morskiego sznur oblepiony czymś, co przypomina wodorosty .

- To są właśnie małże- wyjaśnia z powagą, odcinając kilka sztuk mięczaków przeczepionych do sznura. Potem wprawnym ruchem rozcina skorupę i podaje do skosztowania jej zawartość. Mazista substancja nie zachęca swoim wyglądem, w końcu jednak ryzyko nie jest duże. Okazuje się, że surowa zawartość małży jest naprawdę pyszna. Potem wyjada się, choć może lepiej powiedzieć, wypija zawartość kolejnych małży, a skorupki po prostu wyrzuca się do morza.