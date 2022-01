Pogrzeby w czasie pandemii. Nawet dwa tygodnie oczekiwania na pochówek

O kolejnym trudnym skutku pandemii koronawirusa pisze we wtorek „Super Express”. Dziennik przywołuje dane, według których w ubiegłym roku odnotowano w Polsce 500 tysięcy zgonów. To o 30 tysięcy więcej niż w roku 2021, pierwszym roku pandemii. Więcej zgonów, w sposób oczywisty musi oznaczać więcej pochówków. To zaś wpływa na czas oczekiwania na pogrzeb. Problem dostrzegalny jest w dużych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków czy Poznań.

– […] wydłużył się czas oczekiwania na pochówek na dużych cmentarzach komunalnych. Standardem są dziś dwa tygodnie czekania – wskazuje w rozmowie z gazetą Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Ekspert tłumaczy, że przyczyną takiego stanu rzeczy, oprócz liczby zgonów, jest pora roku. Zmarłych można bowiem grzebać od świtu do zmierzchu, a zimą słońce zachodzi już o 15-16.