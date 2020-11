Pogrzeb Wojciecha Pszoniaka [ZDJĘCIA] Aktor został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie

- Jeśli przyjdzie więcej osób, wtedy część będzie musiała uczestniczyć we mszy na zewnątrz kościoła, zachowując odpowiednie rygory. Wszystkich obowiązują maseczki zakrywające nos i usta, przy drzwiach wejściowych do kościoła będą płyny dezynfekcyjne do rąk. Prosimy zachować w kościele i poza nim odpowiedni dystans od siebie - dodał Luter.