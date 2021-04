Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Zdjęcia. Artysta spoczął w Grotnikach, żegnali go rodzina i przyjaciele, był też premier Morawiecki

Na godz. 15 zaplanowano złożenie do grobu trumny z ciałem artysty. Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka odbędzie się na cmentarzu w Grotnikach pod Łodzią. Jak ujawnił menedżer artysty Andrzej Kosmala w rozmowie z „Super Expressem”, ostatnią wolą Krzysztofa Krawczyka było, by włożyć mu do trumny mikrofon, do którego przez 26 lat śpiewał w studiu muzycznym K&K Studio, a także czarne okulary, w których występował na scenie. Drugą prośbą Krzysztofa Krawczyka było, by na jego pogrzebie zagrała orkiestra dęta.