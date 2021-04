Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Transmisja na żywo. Gdzie oglądać uroczystości pogrzebowe? Msza odbędzie się w Łodzi

Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka w wyjątkowej oprawie

Uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Krawczyka rozpoczną się o godz. 12 od mszy świętej w bazylice archikatedralnej w Łodzi. Nabożeństwu przewodniczył będzie biskup Antoni Długosz, fragmenty Pisma Świętego odczytać ma aktor Daniel Olbrychski. Oprawę muzyczną mszy przygotował zespół Siewcy Lednicy.

Na godz. 15 zaplanowano złożenie do grobu trumny z ciałem artysty. Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka odbędzie się na cmentarzu w Grotnikach pod Łodzią. Jak ujawnił menedżer artysty Andrzej Kosmala w rozmowie z „Super Expressem”, ostatnią wolą Krzysztofa Krawczyka było, by włożyć mu do trumny mikrofon, do którego przez 26 lat śpiewał w studiu muzycznym K&K Studio, a także czarne okulary, w których występował na scenie. Drugą prośbą Krzysztofa Krawczyka było, by na jego pogrzebie zagrała orkiestra dęta.

Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Transmisja na żywo w TVP1

Mszę pogrzebową będzie można obejrzeć na antenie TVP1. Telewizja publiczna przewidziała na tę okoliczność specjalne miejsce w swojej sobotniej ramówce między godz. 12 a 13.15. Fragmenty uroczystości pogrzebowych pokażą zapewne także stacje informacyjne takie jak TVP Info, TVN24 i Polsat News.