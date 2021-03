Pogrzeb Krzysztofa Kowalewskiego [ZDJĘCIA] Aktor został pochowany na Starych Powązkach w grobie rodzinnym

Andrychów. Youtuberzy-antyszczepionkowcy opluci przez czekającego w kolejce do punktu badań na koronawirusa

Przed punktem wymazowym dla osób, które muszą wykonać test na koronwirusa doszło do awantury. Wszystko stało się podczas transmisji na żywo w internecie. Mężczyzna czekający w kolejce na badanie opluł dwóch mężczyzn. Jeden z nich to popularny w internecie antyszczepionkowiec i antymaseczkowiec, nazywający się antysystemowcem i dziennikarzem. Towarzyszył mu właściciel andrychowskiej siłowni, który ma problem z karą nałożoną na niego za nieprzestrzeganie obostrzeń. Doszło do plucia, wyzwisk i niemal bójki. [AKTUALIZACJA]