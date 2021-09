Pogrzeb Jerzego Targalskiego. Historyk spocznie na warszawskich Powązkach Wojskowych [ZDJĘCIA]

- Non omnis moriar - nie wszystek umrę, napisał Horacy. On perspektywy nieśmiertelności upatrywał w swoich dziełach. Wiem doskonale, że już kilkadziesiąt lat później nieśmiertelność człowieka została potwierdzona fundamentalnym, przełomowym wydarzeniem, czyli faktem zmartwychwstania Chrystusa Pana. I odtąd wszystko nabrało nowej perspektywy, nowego spojrzenia, wszystko stało się nowe. Inaczej patrzymy na życie i inaczej patrzymy na śmierć - wygłosił podczas homilii ks. Leszek Kryża.

Jerzy Targalski – kim był?

Jerzy Targalski w 1976 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a rok później studia w zakresie filologii starożytnego wschodu w Instytucie Orientalistycznym UW. Od 1976 roku był także współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się i do 1983 działał w podziemiu. Był współtwórcą podziemnego czasopisma „Niepodległość” i do 1984 jego szefem i redaktorem (pod pseudonimem Józef Darski). Założył także podziemny dwumiesięcznik „Obóz”. Od 1984 do 1997 roku przebywał na emigracji we Francji. Współpracował z "Kontaktem", "RWE" i "Kulturą".