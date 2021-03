Pogrzeb Jana Lityńskiego. Zofia Romaszewska nie została wpuszczona na mszę. "Jestem absolutnie wstrząśnięta"

Oświęcim. Syn byłej premier zniknął z wykazu księży diecezji bielsko-żywieckiej. Co się stało z ks. Tymoteuszem?

Nazwisko syna byłej premier Beaty Szydło zniknęło z wykazu księży diecezji bielsko-żywieckiej. Najwidoczniej urlop na poukładanie życia duchowego nie pomógł, a prośba ks. Tymoteusza skierowana do Ojca Świętego o przywrócenie go do stanu świeckiego została wysłuchana.