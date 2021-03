Pogrzeb Jana Lityńskiego [ZDJĘCIA] Były działacz opozycji w PRL został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

NOWE Prof. Krzysztof Podemski: Młodzi ludzie są nośnikiem zmiany, ale wprowadzą ją wtedy, gdy przejmą odpowiedzialność za losy państwa

Polska ludzi młodych miałaby być równa, sprawiedliwa, ekologiczna. Taka, w której nikt nie jest wykluczony ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną. To Polska, w której kobiety mają te same prawa, co mężczyźni. To bardzo humanistyczna, przyjazna każdemu człowiekowi wizja naszego państwa. Ale jednocześnie ich wypowiedziom towarzyszył sceptycyzm co do tego, czy to się uda. Zwłaszcza czy to się uda w najbliższej przyszłości – mówi prof. Krzysztof Podemski, socjolog.