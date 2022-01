Pogrzeb Andrzeja Nowaka, lidera zespołów TSA i Złe Psy, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 28.01.2022. Gdzie transmisja ONLINE

Uroczystość żałobna odbędzie się 28 stycznia 2022 r. o godz. 13.00 w domu przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, po której nastąpi złożenie Urny w kolumbarium na cmentarzu miejscowym.

Wcześniej, bo o godz. 11.00 w Sali Ceremonialnej cmentarza, fani i przyjaciele będą mogli indywidualnie pożegnać zmarłego muzyka. Gitarzysta i kompozytor zostanie pożegnany przez rodzinę, przyjaciół i fanów a także przedstawicieli rządu. Pogrzeb muzyka na Powązkach Wojskowych będzie miał charakter państwowy.

KLIKNIK: Link do transmisji online pogrzebu Andrzeja Nowaka

UWAGA: Transmisja online dostępna na powiadomieniu w wydarzeniu „POGRZEB” pod przyciskiem „Transmisja jeszcze niedostępna” (Przycisk zmieni się na "Transmisja dostępna” po jej rozpoczęciu). Transmisja rozpocznie się 28.01.2022 r. o godz. 13:00.

Jego wielka kariera zaczęła się w 1979 r. Andrzej Nowak wraz z basistą Tomaszem Zatwarnickim w Opolu założyli TSA czyli zespół rockowy zaliczany do prekursorów heavy metalu w Polsce. W 1980 r. Andrzej Nowak do współpracy zaprosił Janusza Niekrasza i perkusistę Marka Kapłona. jeszcze tego samego roku do grupy TSA dołączył kolejny gitarzysta Stefan Machel.