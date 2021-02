Pogoń Legii za... Pogonią i szczecińska zemsta. Na co patrzeć podczas 17. kolejki PKO Ekstraklasy?

W lidze Pogoń ma za sobą niesamowity okres - zwycięstwa we wszystkich z ostatnich sześciu meczów i seria siedmiu spotkań bez porażki, mówią same za siebie, ale mimo świetnej formy w tabeli mają tylko dwa punkty przewagi nad warszawską Legią.

Mistrzowie Polski zagrają w niedzielę w Białymstoku z Jagiellonią. Z ostatniego starcia między nimi zwycięsko wyszedł zespół Bogdana Zająca (2:1).

Gospodarze przystąpią do niedzielnego meczu lepiej wypoczęci - ostatnie swoje spotkanie rozegrali w miniony weekend, natomiast legioniści we wtorek pokonali w Pucharze Polski ŁKS Łódź 3:2.

- W samej końcówce ŁKS miał rzut rożny i wiele mogło się zdarzyć. Dogrywka na chwilę przed meczem z Jagiellonią, to byłoby najgorsze, co mogłoby nas spotkać. Na szczęście dotrwaliśmy do końca - powiedział po meczu trener Wojskowych Czesław Michniewicz.

Po przerwie zimowej Legia zdobyła trzy z możliwych sześciu punktów (wygrana z Rakowem i porażka z Podbeskidziem). Jagiellonia ograła Lechię (2:0), ale przegrała z Wisłą Kraków (0:2). Arbitrem spotkania będzie Szymon Marciniak.

Terminarz 17. kolejki (5-8.02). Piątek: Śląsk - Wisła Kraków (godz. 20.30, transmisja Canal+ Sport); Sobota: Cracovia - Podbeskidzie (15, C+ Sport), Pogoń - Piast (17.30, C+ Sport), Raków - Lechia (20, C+ Sport, TVP Sport); Niedziela: Wisła Płock - Lech (15, C+ Sport), Jagiellonia - Legia (17.30, C+); Poniedziałek: Warta - Zagłębie (18, C+ Sport), Górnik - Stal (20.30, C+ Sport).