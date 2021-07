Pogodowy horror w Niemczech, Belgii, Holandii i Szwajcarii [ZDJĘCIA] [WIDEO] Potężne ulewy i powodzie, ponad sto ofiar śmiertelnych

Dramatyczna sytuacja w zachodniej części Niemiec, Belgii, Holandii oraz Szwajcarii. Rekordowe opady deszczu w Europie Zachodniej spowodowały, że wiele rzek wystąpiło z koryt i niszczyły wszystko, co napotkały na drodze. W Niemczech zginęło co najmniej sto osób, a setki innych uznaje się za zaginione. Maleńka Belgia zgłosiła co najmniej 11 ofiar śmiertelnych w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych, które, zdaniem polityków, spowodowały zmiany klimatyczne.