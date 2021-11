Pogoda w Tatrach dzisiaj (09.11). Mnich, Wołowiec, Mały Kozi Wierch - warunki Newsroom 360

Sprawdź, jaka będzie pogoda na szczytach Tatr iStock.com

Prognoza pogody w Tatrach na dzisiaj. Sprawdź warunki pogodowe: Świnica, Żabi Mnich, Niżnie Rysy, Zawratowa Turnia, Mały Kozi Wierch, Mnich, Kopa Kondracka, Kozi Wierch, Rysy, Kościelec, Zadni Mnich, Wołowiec. We wtorek temperatura w Tatrach ma wynieść ok. -2 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 20 km/h. Opadów dzisiaj nie powinno być. Sprawdź pogodę w Tatrach na dzisiaj i kolejne dni.