Pogoda w Karkonoszach 24.08. Śnieżka, Wielki Szyszak - warunki pogodowe dzisiaj

Burze w Polsce 24.08.2021. Sprawdź najnowsze informacje

"Prognoza burzowa na dziś (wtorek) Ważność: od godz. 08:00 dnia do godz. 20:00 dnia 24.08.2021 ☝Dziś burze możliwe będą jedynie na krańcach południowo-wschodnich Polski. Będą one występować w pobliżu strefy ciągłych opadów deszczu, związanych z niżem i lokalnie podwyższać całkowitą sumę opadów. W czasie burz opady deszczu nie powinny przekraczać 15 mm, a porywy wiatru 65 km/h. 🧐Polska znajduje się pod wpływem wyżu znad Wysp Brytyjskich, jedynie na południowym wschodzie kraju zaznacza się jeszcze wpływ odsuwającego się nad Ukrainę niżu. Na południowym wschodzie powietrze jest zasobne w wilgoć (TPW do 32 mm) oraz słabo niestabilne (LI do -3 K). Na tym obszarze prognozowane są również niewielkie wartości energii chwiejności (CAPE do 800 J/kg), co w połączeniu z oddziaływaniem niżu, może być wystarczające do utworzenia się punktowo występujących burz. Burzom, wbudowanym w strefę opadów deszczu, związaną z oddziaływaniem niżu, nie będą towarzyszyć intensywne zjawiska. Opady deszczu nie powinny przekraczać 15 mm, a porywy wiatru 65 km/h. Burze mogą tworzyć się już w godzinach okołopołudniowych, a warunki do ich występowania nad Polską prognozowane są jedynie do godzin późno popołudniowych. Wieczorem nie będzie już szans na występowanie burz nad Polską. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 24.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.