Pogoda w długi weekend. Czeka nas powrót mrozów i śniegu?

W Święto Trzech Króli do Polski zacznie napływać mroźne arktyczne powietrze. Tego dnia możemy się spodziewać opadów śniegu, które będą miały charakter przelotny i deszczu ze śniegiem. Synoptycy IMGW prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie tego dnia od 0 do 3 stopni C. Jedynie na Podhalu i w rejonach podgórskich wyniesie około -1°C.

Noc z czwartku na piątek będzie pogodna, ale zimna. Na wschodzie kraju mogą pojawić się słabe opady śniegu. Temperatura spadnie i wyniesie od -7°C do -3°C. Inaczej będzie nad morzem, gdzie termometry wskażą około -1°C oraz w rejonach podgórskich, gdzie prognozowana jest temperatura -13°C.

Co nas czeka w piątek? W większości kraju będzie pogodnie. Jak podaje IMGW, jedynie mieszkańcy północnych rejonów mogą spodziewać się większej ilości chmur i gdzieniegdzie słabych opadów śniegu, a nad morzem deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -3°C na południowym wschodzie do 2°C na zachodzie i nad morzem. Chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich około -4°C.