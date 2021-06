Pogoda w Bieszczadach dzisiaj (21.06). Halicz, Smerek, Tarnica - warunki

Planujesz wyprawę w góry, ale wolisz upewnić się, jaka będzie pogoda w Bieszczadach? Sprawdź znajdującą się poniżej listę najpopularniejszych gór w Bieszczadach. Na tej stronie sprawdzisz, jaka będzie dzisiaj pogoda. Jeśli chcesz sprawdzić pogodę dla wybranej góry na kolejne dni, przejdź do artykułu poniżej.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:37. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w ciągu dnia wynosi 0 %. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 12 do 14 °C.

Halicz jest zwronikiem dla biegnącego we wschodniej części grzbietu kulminacyjnego w Wołowym Grabie. Na Halicz prowadzi czerwony szlak turystyczny. Można wejść od Wołosatego przez Rozsypaniec lub z Przełęczy pod Tarnicą.

Halicz ma wysokość 1333 m n.p.m. To trzeci szczyt pod względem wysokości w polskich Bieszczadach i całych Bieszczadach Zachodnich. Znajduje się we wschodniej części grupy Tarnicy, pomiędzy Kopą Bukowską a Rozsypańcem.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:38. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w ciągu dnia wynosi 0 %. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 25 do 27 °C, min. temp. 16 do 18 °C.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:37. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w ciągu dnia wynosi 0 %. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 14 do 16 °C.

Tarnica, Bieszczady

Tarnica to najwyższy szczyt polskich Bieszczadów. Należy do pasma połonin, w grupie tzw. gniazda Tarnicy i Halicza. Szczyt należy do Korony Gór Polski. Tarnica ma wysokość 1346 m n.p.m.

W rejon Tarnicy prowadzą dwa szlaki turystyczne. Szlak czerwony, który zaczyna się w Ustrzykach Górnych i prowadzi do przełęczy pod Tarnicą. Niebieski szlak prowadzi z Wołosatego bezpośrednio do przełęczy pod szczytem Tarnicy. Z przełęczy na szczyt prowadzi żółty szlak.