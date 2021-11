Pogoda w Bieszczadach 01.11. Halicz, Tarnica, Smerek - warunki pogodowe dzisiaj

Planujesz wyprawę w góry, ale wolisz upewnić się, jaka będzie pogoda w Bieszczadach? Poniżej znajdziesz najpopularniejsze góry w Bieszczadach. Z tego artykułu dowiesz się, jaka dzisiaj będzie pogoda. Interesuje Cię prognoza pogody na kolejne dni? Przejdź do artykułu pod informacjami o wybranej górze.

Halicz ma wysokość 1333 m n.p.m. To trzeci szczyt pod względem wysokości w polskich Bieszczadach i całych Bieszczadach Zachodnich. Znajduje się we wschodniej części grupy Tarnicy, pomiędzy Kopą Bukowską a Rozsypańcem.

Halicz jest zwronikiem dla biegnącego we wschodniej części grzbietu kulminacyjnego w Wołowym Grabie. Na Halicz prowadzi czerwony szlak turystyczny. Można wejść od Wołosatego przez Rozsypaniec lub z Przełęczy pod Tarnicą.

Słońce ma dziś zajść o godz. 16:08. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 7 do 9 °C, min. temp. -1 do 2 °C.

Tarnica, Bieszczady

Tarnica to najwyższy szczyt polskich Bieszczadów. Należy do pasma połonin, w grupie tzw. gniazda Tarnicy i Halicza. Szczyt należy do Korony Gór Polski. Tarnica ma wysokość 1346 m n.p.m.