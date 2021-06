Pogoda w Beskidzie Żywieckim dzisiaj (21.06). Palenica, Pilsko, Sokolica - warunki

Przed Tobą wyprawa w góry, ale wolisz upewnić się, jaka będzie pogoda w Beskidzie Żywieckim? Poniżej znajdziesz najpopularniejsze góry w Beskidzie Żywieckim. Na tej stronie sprawdzisz, jaka będzie dzisiaj pogoda. Interesuje Cię prognoza pogody na kolejne dni? Przejdź do artykułu pod informacjami o wybranej górze.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:53. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w ciągu dnia wynosi 0 %. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 12 do 14 °C.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:53. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w ciągu dnia wynosi 0 %. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 12 do 14 °C.

Pilsko jest szczytem w Beskidzie Żywieckim i należy do Grupy Pilska. Ma wysokość 1557 m n.p.m. Pilsko jest drugim najwyższym szczytem w Beskidzie Żywieckim. Jest wiele teorii pochodzeniu nazwy Pilsko. Z nich wyróżnia się pochodzenie od właściciela podszczytowej hali Piela czy od dawnej nazwy na miejsce do pozyskiwania drewna.

Na Pilsko prowadzą cztery szlaki turystyczne. Jest to szlak żółty, czarny, niebieski i zielony. Na szczycie Pilska rozciąga się przepiękny widok na panoramę między innymi Beskidów Zachodnich i Tatr.

The North Face Softshell Męski Tansa Navy T92S7Rh2G

The North Face

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:52. Częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 26 do 28 °C, min. temp. 16 do 18 °C.

Sokolica znajduje się w Beskidzie Żywieckim i ma wysokość 1367 m n.p.m. Jest to najniższy szczyt w masywie Babiej Góry. Sokolica wyróżnia się platformą na szczycie, ponieważ nie tworzy typowego wierzchołka. Sokolica jest w dużej mierze porośnięta lasem oraz kosodrzewiną. Na Sokolicę prowadzi szlak turystyczny czerwony i zielony oraz narciarski.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:53. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w ciągu dnia wynosi 0 %. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w nocy wynosi 1 %. Lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 13 do 15 °C.

Lipowski Wierch ma wysokość 1325 m n.p.m. Jest szczytem, który należy do Grupy Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie, który ciągnie się od Rysianki w północno-zachodnim kierunku do Redykalnego Wierchu. Lipowski Wierch jest najwyższym szczytem tego grzbietu.

Lipowski Wierch jest w większości zalesiony, nieco pod jego wierzchołkiem znajduje się duża widokowa Hala Lipowska a na niej schronisko PTTK na Hali Lipowskiej. Na Lipowski Wierch prowadzą dwa szlaki turystyczne: zielony, który zaczyna się w Milówce oraz żółty, który zaczyna się w Rajczy i prowadzi do Hali Lipowskiej.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:54. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w ciągu dnia wynosi 1 %. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w nocy wynosi 1 %. Częściowe zachmurzenie, możliwa burza z piorunami. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 13 do 15 °C.

Po słowackiej stronie został stworzony rezerwat przyrody. Na Wielką Raczę można się dostać dzięki szlakom turystycznym. Jest to szlak czerwony, żółty i zielony. Istnieje wiele teorii o pochodzenie nazwy Wielka Racza. Jedna z nich odnosi się do podobieństwa z nazwą miejscowości Rajcza, która znajduje się w bliskich sąsiedztwie.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:52. Częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 10 do 12 °C.

Babia Góra (Diablak), Beskid Żywiecki

Babia Góra jest masywem górskim w Paśmie Babiogórskim, które należy do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich. Najwyższym szczytem Babiej Góry jest Diablak, który nazywany jest także Babią Górą i ma wysokość 1725 m n.p.m. Należy on do Korony Gór Polskich i jest najwyższych szczytem po Tatrach.