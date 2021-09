Pogoda w Beskidzie Żywieckim dzisiaj (08.09). Pilsko, Babia Góra (Diablak), Wielka Racza - warunki

Chcesz wybrać się w góry, ale nie wiesz, jaka będzie pogoda w Beskidzie Żywieckim? Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych gór w Beskidzie Żywieckim. Publikujemy tu warunki pogodowe na dzisiaj. Jeśli chcesz sprawdzić pogodę dla wybranej góry na kolejne dni, przejdź do artykułu poniżej.

Słońce ma dziś zajść o godz. 19:11. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 8 do 10 °C.

Pilsko jest szczytem w Beskidzie Żywieckim i należy do Grupy Pilska. Ma wysokość 1557 m n.p.m. Pilsko jest drugim najwyższym szczytem w Beskidzie Żywieckim. Jest wiele teorii pochodzeniu nazwy Pilsko. Z nich wyróżnia się pochodzenie od właściciela podszczytowej hali Piela czy od dawnej nazwy na miejsce do pozyskiwania drewna.

Na Pilsko prowadzą cztery szlaki turystyczne. Jest to szlak żółty, czarny, niebieski i zielony. Na szczycie Pilska rozciąga się przepiękny widok na panoramę między innymi Beskidów Zachodnich i Tatr.

Słońce ma dziś zajść o godz. 19:10. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 6 do 8 °C.

Babia Góra (Diablak), Beskid Żywiecki

Babia Góra jest masywem górskim w Paśmie Babiogórskim, które należy do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich. Najwyższym szczytem Babiej Góry jest Diablak, który nazywany jest także Babią Górą i ma wysokość 1725 m n.p.m. Należy on do Korony Gór Polskich i jest najwyższych szczytem po Tatrach.