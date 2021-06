Pogoda w Beskidzie Śląskim 23.06. Skrzyczne, Klimczok, Szyndzielnia - warunki pogodowe dzisiaj

Skrzyczne znajduje się w Beskidzie Śląskim w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich i ma wysokość 1257 m n.p.m. Jest to najwyższy szczyt w Beskidzie Śląskim i zalicza się do Korony Gór Polskich. Na Skrzyczne można dostać się dzięki kilku szlakom turystycznym - niebieskim, zielonym i czerwonym. Prawdopodobnie nazwa Skrzyczne wzięła się od skrzeczenia żab, które znajdowały się w stawie pomiędzy Skrzycznem a Małym Skrzycznem.

Hi Tec Plecak Murray 35L Storm Front Nine Iron Macaw Green

Hi Tec Plecak Murray 35L Storm Front Nine Iron Macaw Green

Małe Skrzyczne, Beskid Śląski

Małe Skrzyczne to płaskie wypiętrzenie grzbietu łączącego Skrzyczne z Malinowską Skałą w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Małe Skrzyczne to szczyt o wysokości 1211 m n.p.m. i jest trzecim szczytem co do wysokości tej grupy górskiej. Północno-zachodnie ramię Małego Skrzycznego, na którym w górnej części znajduje się Hala Skrzyczeńska, opada ku dolinie Żylicy stokiem pokrytym licznymi polanami. W Szczyrku ten teren jest jednym z głównych ośrodków narciarstwa.

Północne, strome stoki, które opadają do doliny Czyrnej, w latach 90. XX wieku zostały całkowicie ogołocone z lasów. Do czasu odbudowy szaty roślinnej te tereny stały się zimą jednymi z nielicznych w Beskidach zagrożonymi lawinami. Przez szczyt Małego Skrzycznego biegnie zielony szlak turystyczny z Malinowskiej Skały na Skrzyczne.