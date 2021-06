Pogoda w Beskidzie Małym jutro (17.06). Czupel, Góra Żar, Wielki Cisownik - warunki

Chcesz wybrać się w góry, ale nie wiesz, jaka będzie pogoda w Beskidzie Małym? Sprawdź znajdującą się poniżej listę najpopularniejszych gór w Beskidzie Małym. Z tego artykułu dowiesz się, jaka jutro będzie pogoda. Interesuje Cię prognoza pogody na kolejne dni? Przejdź do artykułu pod informacjami o wybranej górze.

Wschód słońca jutro o godz. 04:34, a zachód - 20:54. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 25 do 27 °C, min. temp. 13 do 15 °C.

Czupel jest najwyższym szczytem w Beskidzie Małym i ma wysokość 930 m n.p.m. Należy on do Grupy Magurki Wilkowickiej. Na Masywie Czupla teren jest całkowicie zalesiony. Z rzadkich gatunków flory występuje naparstnica purpurowa. Ponadto można tam spotkać również biegacza pomarszczonego, który jest rzadkim gatunkiem chrząszcza.

Wschód słońca jutro o godz. 04:35, a zachód - 20:55. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 28 do 30 °C, min. temp. 15 do 17 °C.

Żar to szczyt w Beskidzie Małym, a jego wysokość to 761 m n.p.m. Na szczyt można wjechać kolejką linowo-terenową. W okresie zimowym można korzystać z wyciągów i tras narciarskich. W 1936 r. u podnóża góry powstało lotnisko szybowcowe. Działa tam Górska Szkoła Szybowcowa “Żar” i uprawiane jest paralotniarstwo.

Wschód słońca jutro o godz. 04:34, a zachód - 20:54. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 27 do 29 °C, min. temp. 14 do 16 °C.

Wielki Cisownik, Beskid Mały

Wielki Cisownik to szczyt w paśmie Beskidu Małego. Ma wysokość 853 m n.p.m. Wierzchołek jest zwornikiem trzech grzbietów: południowo-zachodni, który opada do Jeziora Żywieckiego, północno-zachodni, który opada do Jeziora Międzybrodzkiego oraz wschodni, czyli główny grzbiet Beskidu Małego. Szczyt jest stromy i zalesiony.