Pogoda w Beskidzie Małym dzisiaj (28.11). Góra Żar, Wielki Cisownik, Czupel - warunki

Planujesz wyprawę w góry, ale wolisz upewnić się, jaka będzie pogoda w Beskidzie Małym? Sprawdź znajdującą się poniżej listę najpopularniejszych gór w Beskidzie Małym. Publikujemy tu warunki pogodowe na dzisiaj. Interesuje Cię prognoza pogody na kolejne dni? Przejdź do artykułu pod informacjami o wybranej górze.

Żar to szczyt w Beskidzie Małym, a jego wysokość to 761 m n.p.m. Na szczyt można wjechać kolejką linowo-terenową. W okresie zimowym można korzystać z wyciągów i tras narciarskich. W 1936 r. u podnóża góry powstało lotnisko szybowcowe. Działa tam Górska Szkoła Szybowcowa “Żar” i uprawiane jest paralotniarstwo.

Wielki Cisownik, Beskid Mały

Wielki Cisownik to szczyt w paśmie Beskidu Małego. Ma wysokość 853 m n.p.m. Wierzchołek jest zwornikiem trzech grzbietów: południowo-zachodni, który opada do Jeziora Żywieckiego, północno-zachodni, który opada do Jeziora Międzybrodzkiego oraz wschodni, czyli główny grzbiet Beskidu Małego. Szczyt jest stromy i zalesiony.