Pogoda nad Polską. Znów wieje. Rekord padł na Śnieżce - 180 km/h!

Poniedziałek, 21 lutego, będzie deszczowy, miejscami możliwe są burze. Temperatura od 5°C do 9°C. Wiatr na ogół dość silny, w porywach przejściowo do 90 km/h, nad morzem do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 110 km/h, w Sudetach do 130 km/h.

W niedzielę Straż Pożarna miała pełne ręce roboty. - Przez cały dzień strażacy prowadzili intensywne działania związane z usuwaniem skutków silnego wiatru. Od północy do godziny 22:00 straż pożarna odnotowała 4207 zdarzeń. Najwięcej w woj. mazowieckim 1541, kuj-pom. 506, wlkp. 432, warm-mazur. 331, zachodniopomorskim 330 - informuje Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.