Pogoda nad Polską. Znów wieje. Rekord padł na Śnieżce - 180 km/h! Nadciąga niż Antonina

Poniedziałek, 21 lutego, będzie deszczowy, miejscami możliwe są burze. Temperatura od 5°C do 9°C. Wiatr na ogół dość silny, w porywach przejściowo do 90 km/h, nad morzem do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 110 km/h, w Sudetach do 130 km/h.