Pogoda na Wszystkich Świętych 2021. Sprawdź, gdzie spadnie deszcz i jaka będzie temperatura

Jednak 1 listopada z zachodu ku centrum przemieszczać się będą opady deszczu oraz nasili się wiatr. Z kolei we wtorek będzie chłodniej, a opadów deszczu należy spodziewać się na wschodzie i południowym wschodzie. Jak informuje IMGW, w sobotę i niedzielę będzie przeważnie słonecznie. Umiarkowane zachmurzenie tylko na północnym zachodzie i zachodzie. Nie będzie padać. Miejscami, szczególnie na południu kraju, w nocy i nad ranem możliwe mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-15 stopni C na północy do 18 stopni C na południu.

W niedzielę na Dolnym Śląsku temperatura może osiągnąć nawet 20 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W obszarach górskich może powiać silniej, w porywach ok. 60-70 km/h. Natomiast w poniedziałek, 1 listopada, najwięcej słońca będzie na wschodzie kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże. Z zachodu ku centrum przemieszczać się będą przelotne opady deszczu. Noc najchłodniejsza będzie na Podhalu, tam około 1 stopnia C, na pozostałym obszarze od 5 do 10 stopni C. W dzień najcieplej w centrum i na południu, 15-17 stopni C, najchłodniej natomiast na północnym zachodzie, około 13 stopni C.