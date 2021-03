Pogoda na Wielkanoc 2021. Prognoza pogody na święta wielkanocne

Jeśli jednak zdecydujemy się pojechać gdzieś na święta lub po prostu wyjść na spacer, warto wiedzieć jaka szykuje się pogoda na wielkanoc. Czy będą to święta wiosenne, czy czekają nas np. opady śniegu . Póki co nie ma decyzji i zamknięciu kościołów, więc świecenie pokarmów i nabożeństwa wielkanocne będą odbywać się na tyle normalnie na ile to możliwe. Sprawdź, jaka będzie pogoda na wielkanoc 2021 .

Wielkanoc pogoda

Obecnie mamy do czynienia ze wzrostami temperatury i bardziej wiosenną aurą. Czy taka sama pogoda będzie w święta wielkanocne? Na sto procent nie wiadomo, ale póki co prognozy nie są zbyt optymistyczne. Owszem, do końca marca w wielu miejscach w Polsce będzie raczej ciepło, przyjemnie i wiosennie. Np. w sobotę 27 marca termometry pokażą około 13 stopni, a we wtorek 30 marca, w okolicach Opola i Wrocławia będzie to nawet 16 stopni. Tak więc tuż przed świętami będziemy cieszyć się stosunkowo wysokimi temperaturami. Czy aura utrzyma się na całe święta? Otóż wiele wskazuje na to, że nie. W dniach 3-6 kwietnia termometry w szczytowych momentach wskażą 10 stopni i dotyczyć to będzie m.in. Warszawy oraz zachodnich obszarów Polski. Na wschodzie nie dość, że będzie chłodniej, to synoptycy nie wykluczają pojawienia się przymrozków. Pocieszającą informacją jest to, że raczej nie powinniśmy spodziewać się opadów.