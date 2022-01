Pogoda na poniedziałek. IMGW ostrzega: mgły, mróz i marznące opady

W poniedziałek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia w całej Polsce z lokalnymi przejaśnieniami.

Od Mazur i Podlasia, przez centrum, po Górny Śląsk, prognozuje się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, które miejscami będą zamarzać, o czym ostrzega IMGW. To właśnie na wschodzie Polski można spodziewać się najniższych temperatur - nawet do minus 6 stopniu Celsjusza. Na zachodzie kraju natomiast do popołudnia utrzymywać się będą mgły. Na Ziemi Lubuskiej temperatura osiągnie maksymalnie 8 stopni Celsjusza.