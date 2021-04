Pogoda na majówkę 2021. 1-3.05 PROGNOZA POGODY. Jaka będzie pogoda w weekend majowy?

Majówka 2021 będzie nieco krótsza. Wszystko przez to, że 1 i 2 maja to weekend. Zatem dodatkowym dniem wolnym jest tak naprawdę tylko poniedziałek 3 maja . Pandemia koronawirusa i panujące jeszcze obostrzenia sprawiają, że nie ma zbyt wielu możliwości spędzenia majówki na jakimś wyjeździe. Ale nawet jeśli przyjdzie spędzić majówkę w mieście, na pewnie przyjemniej będzie spędzić te parę dni przy słoneczku i wyższych temperaturach.

1 MAJA 2021 Sobota zapowiada się jako najpogodniejszy z trzech majówkowych dni. Nie oznacza to jednak, że będzie to pogoda idealna. Najniższą temperaturę pokażą termometry na wschodzie kraju. Na Podlasiu i Mazurach będzie maksymalnie 13 stopni. Im bardziej na zachód, tym cieplej. W centrum Polski będzie maksymalnie 15 stopni, a na Dolnym Śląsku w najcieplejszym momencie będzie około 16 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na zachodzie i południu Polski mogą przytrafić się przelotne opady deszczu.

2 MAJA 2021

Niedziela będzie stała pod znakiem znacznego zachmurzenia. W województwach śląskim i małopolskim mogą wystąpić ulewy. Może tam spaść nawet 50 litrów na metr kwadratowy. Grzmieć może również na Podkarpaciu. Tam będzie też najcieplej, bo maksymalnie 20 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce termometry pokażą do 15 stopni. Najchłodniej będzie na Pomorzu, bo tylko 11 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć momentami będzie potrafiło powiać z prędkością nawet do 70 km/h, głównie na północy i zachodzie. Podczas burz prędkość ta wzrośnie nawet do 90 km/h.