Pogoda na czwartek: nie licz na słońce, wychodząc z domu, nie zapomnij o parasolu

W czwartek temperatura maksymalna będzie mocno zróżnicowana. Na zachodzie i północy kraju wskazania termometrów na ogół nie będą przekraczać 10 stopni C, zaś na południowym wschodzie będzie nawet 16 stopni C. Niestety w całym kraju silniejszy i porywisty wiatr będzie potęgował odczucie chłodu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że piątek przyniesie częściową poprawę pogody. Opady prognozowane są tylko na północy Polski, ale na niebie będzie jeszcze sporo chmur. Zrobi się wyraźnie chłodniej. W całej Polsce temperatura maksymalna będzie wynosić od 8 stopni C do 11 stopni C. Nieco osłabnie wiatr. Silniejsze porywy wiatru, do 60 km/h, występować będą jedynie nad morzem.

Natomiast według prognoz, od soboty pogodę zacznie kształtować wyż, co powinno przełożyć się na sporą ilość słońca. Opady deszczu możliwe są jedynie na Pomorzu. Termometry maksymalnie pokazywać będą od 7 stopni C do 11 stopni C. Niestety znów wzmoże się wiatr, więc odczuwalnie będzie chłodniej, zwłaszcza nad morzem. W niedzielę prognozowane są tam porywy wiatru nawet do 80 km/h.