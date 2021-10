Pogoda IMGW na czwartek, 21 października 2021: Silny wiatr w całej Polsce, na Bałtyku sztorm

Według prognoz, w czwartek temperatura maksymalna wyniesie od 15 do 17 stopni C. Wiatr chwilami będzie bardzo silny, lokalnie do 40 km/h, nad morzem do 60 km/h. Porywy wiatru do 90 km/h w głębi kraju, do 100 km/h nad morzem, a w górach nawet do 130 km/h!

Z kolei w nocy z czwartku na piątek Polska będzie nadal w zasięgu głębokiego niżu. Nad morzem i w rejonach podgórskich wiatr będzie wiał z prędkością około 45 km/h w porywach do 95 km/h.

Na pozostałym obszarze porywy wiatru wyniosą do 80 km/h, nad morzem do 95 km/h, w górach do 110 km/h. Na Morzu Bałtyckim sztorm przybierze na sile, wiatr zachodni, z porywami do 10-11 w skali B.

Od piątku zmiana kierunku wiatru na północno-zachodni, który początkowo będzie dość silny, ale w ciągu dnia osłabnie. Zmiana cyrkulacji i napływ chłodnego powietrza z północnego zachodu sprawi, że zacznie się wypogadzać.

W weekend temperatura maksymalna w dzień od 7 do 11 stopni C.