Pogoda - Bieszczady dzisiaj (21.06). Prognoza - Tarnica, Halicz, Smerek

Przed Tobą wyprawa w góry, ale wolisz upewnić się, jaka będzie pogoda w Bieszczadach? Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych gór w Bieszczadach. Na tej stronie sprawdzisz, jaka będzie dzisiaj pogoda. Jeśli chcesz sprawdzić pogodę dla wybranej góry na kolejne dni, przejdź do artykułu poniżej.

Słońce ma dziś zajść o godz. 20:37. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w ciągu dnia wynosi 0 %. Szansa na wystąpienie burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 14 do 16 °C.

Tarnica, Bieszczady

Tarnica to najwyższy szczyt polskich Bieszczadów. Należy do pasma połonin, w grupie tzw. gniazda Tarnicy i Halicza. Szczyt należy do Korony Gór Polski. Tarnica ma wysokość 1346 m n.p.m.