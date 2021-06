Pogoda - Beskid Żywiecki jutro (20.06). Prognoza - Wielka Racza, Rysianka, Babia Góra (Diablak)

Planujesz wyprawę w góry, ale wolisz upewnić się, jaka będzie pogoda w Beskidzie Żywieckim? Sprawdź znajdującą się poniżej listę najpopularniejszych gór w Beskidzie Żywieckim. Z tego artykułu dowiesz się, jaka jutro będzie pogoda. Jeśli chcesz sprawdzić pogodę dla wybranej góry na kolejne dni, przejdź do artykułu poniżej.

Wschód słońca jutro o godz. 04:37, a zachód - 20:54. Szansa na wystąpienie burzy jutro w ciągu dnia wynosi 1 %. Szansa na wystąpienie burzy jutro w nocy wynosi 1 %. Burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 25 do 27 °C, min. temp. 12 do 14 °C.

Po słowackiej stronie został stworzony rezerwat przyrody. Na Wielką Raczę można się dostać dzięki szlakom turystycznym. Jest to szlak czerwony, żółty i zielony. Istnieje wiele teorii o pochodzenie nazwy Wielka Racza. Jedna z nich odnosi się do podobieństwa z nazwą miejscowości Rajcza, która znajduje się w bliskich sąsiedztwie.

Wschód słońca jutro o godz. 04:35, a zachód - 20:54. Szansa na wystąpienie burzy jutro w ciągu dnia wynosi 1 %. Szansa na wystąpienie burzy jutro w nocy wynosi 1 %. Burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 28 do 30 °C, min. temp. 16 do 18 °C.

Tuż pod szczytem znajdują się Hala Koziorka oraz Hala Rysianka, na której znajduje się schronisko PTTK na Hali Rysiance. Jest tutaj duży węzeł szlaków turystycznych. Do schroniska PTTK na Hali Rysiance można dojść pięcioma szlakami turystycznymi. Czerwony szlak zaczyna się w Węgierskiej Górce, zielony w Milówce, żółty w Rajczy, a niebieski i czarny w Złatnej.

Wschód słońca jutro o godz. 04:34, a zachód - 20:52. Szansa na wystąpienie burzy jutro w ciągu dnia wynosi 0 %. Szansa na wystąpienie burzy jutro w nocy wynosi 1 %. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 10 do 12 °C.

Babia Góra (Diablak), Beskid Żywiecki

Babia Góra jest masywem górskim w Paśmie Babiogórskim, które należy do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich. Najwyższym szczytem Babiej Góry jest Diablak, który nazywany jest także Babią Górą i ma wysokość 1725 m n.p.m. Należy on do Korony Gór Polskich i jest najwyższych szczytem po Tatrach.

Na Babiej Górze można spotkać rzadką roślinność, taką jak rogownica alpejska, tojad morawski, wyblin jednolistny, zimoziół północny, turzyca pchla, tocja alpejska oraz okrzyn jeleni. Babia Góra należy do Babiogórskiego Parku Narodowego, który został wpisany na listę światowych rezerwatów biosfery przez UNESCO. Kiedyś na Babiej Górze były wypasane owce oraz woły.