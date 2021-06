Pogoda - Beskid Żywiecki dzisiaj (21.06). Prognoza - Wielka Racza, Wielka Rycerzowa, Rysianka

Chcesz wybrać się w góry, ale nie wiesz, jaka będzie pogoda w Beskidzie Żywieckim? Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych gór w Beskidzie Żywieckim. Publikujemy tu warunki pogodowe na dzisiaj. Jeśli chcesz sprawdzić pogodę dla wybranej góry na kolejne dni, przejdź do artykułu poniżej.

Po słowackiej stronie został stworzony rezerwat przyrody. Na Wielką Raczę można się dostać dzięki szlakom turystycznym. Jest to szlak czerwony, żółty i zielony. Istnieje wiele teorii o pochodzenie nazwy Wielka Racza. Jedna z nich odnosi się do podobieństwa z nazwą miejscowości Rajcza, która znajduje się w bliskich sąsiedztwie.

Wielka Rycerzowa znajduje się w Beskidzie Żywieckim i ma wysokość 1226 m n.p.m. Wielka Rycerzowa należy do Grupy Wielkiej Raczy. Przez niego biegnie Wielki Europejski Dział Wodny, jak i granica polsko-słowacka.

Na Wielką Rycerzową można dostać się dzięki szlakom turystycznym czerwonym, czarnym, żółtym i zielonym. Nazwa Wielka Rycerzowa pochodzi prawdopodobnie miejscowości Rycerka Dolna i Rycerka Górna, które mogły należeć do rycerzy.

Tuż pod szczytem znajdują się Hala Koziorka oraz Hala Rysianka, na której znajduje się schronisko PTTK na Hali Rysiance. Jest tutaj duży węzeł szlaków turystycznych. Do schroniska PTTK na Hali Rysiance można dojść pięcioma szlakami turystycznymi. Czerwony szlak zaczyna się w Węgierskiej Górce, zielony w Milówce, żółty w Rajczy, a niebieski i czarny w Złatnej.

Pilsko jest szczytem w Beskidzie Żywieckim i należy do Grupy Pilska. Ma wysokość 1557 m n.p.m. Pilsko jest drugim najwyższym szczytem w Beskidzie Żywieckim. Jest wiele teorii pochodzeniu nazwy Pilsko. Z nich wyróżnia się pochodzenie od właściciela podszczytowej hali Piela czy od dawnej nazwy na miejsce do pozyskiwania drewna.

Na Pilsko prowadzą cztery szlaki turystyczne. Jest to szlak żółty, czarny, niebieski i zielony. Na szczycie Pilska rozciąga się przepiękny widok na panoramę między innymi Beskidów Zachodnich i Tatr.

Lipowski Wierch ma wysokość 1325 m n.p.m. Jest szczytem, który należy do Grupy Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie, który ciągnie się od Rysianki w północno-zachodnim kierunku do Redykalnego Wierchu. Lipowski Wierch jest najwyższym szczytem tego grzbietu.

Lipowski Wierch jest w większości zalesiony, nieco pod jego wierzchołkiem znajduje się duża widokowa Hala Lipowska a na niej schronisko PTTK na Hali Lipowskiej. Na Lipowski Wierch prowadzą dwa szlaki turystyczne: zielony, który zaczyna się w Milówce oraz żółty, który zaczyna się w Rajczy i prowadzi do Hali Lipowskiej.

Babia Góra (Diablak), Beskid Żywiecki

Babia Góra jest masywem górskim w Paśmie Babiogórskim, które należy do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich. Najwyższym szczytem Babiej Góry jest Diablak, który nazywany jest także Babią Górą i ma wysokość 1725 m n.p.m. Należy on do Korony Gór Polskich i jest najwyższych szczytem po Tatrach.