„Pogłębienie chaosu i anarchii”. Wiceminister sprawiedliwości o propozycji prezydenta ws. Izby Dyscyplinarnej

Prezydent Andrzej Duda przedstawił w czwartek swoją propozycję zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Inicjatywa, która wkrótce zostanie złożona do laski marszałkowskiej, zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej oraz powołanie na jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej, w skład której weszłoby 11 sędziów. W myśl propozycji głowy państwa, sędziowie, którzy w niej orzekają mają mieć możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku.

Jak zaproponowane przez prezydenta zmiany przyjmuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Stanowisko resortu w tej sprawie przedstawił podczas konferencji prasowej wiceminister Marcin Warchoł.

Wyrażając zrozumienie dla inicjatywy Andrzeja Dudy, Warchoł podkreślił, iż jest rzeczą zrozumiałą, że prezydent poczuwa się do odpowiedzialności za obecną sytuację. Wiceminister wyjaśnił, że Kancelaria Prezydenta nie zakomunikowała resortowi sprawiedliwości tych propozycji, więc może odnieść się jedynie do tego, co prezydent mówił podczas konferencji prasowej.