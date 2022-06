Pogba znowu w Turynie. Francuz nowym kolegą Wojciecha Szczęsnego?

Pogba spędził w Turynie udane cztery lata, zdobywając cztery kolejne tytuły ligowe i dwa Coppa Italia. Francuz ponownie będzie grał u menedżera Massimiliano Allegriego.

W zeszłym miesiącu ESPN podało, że Pogba był zainteresowany powrotem do Juventusu, po tym jak odrzucił zainteresowanie ze strony mistrzów Premier League, Manchesteru City. PSG również było potencjalnym celem dla Francuza, ale odejście dyrektora sportowego Leonardo i przyjście Luisa Camposa ostudziło zainteresowanie mistrzów Ligue 1.

Pogba szczegółowo opowie o powodach swojej przeprowadzki w filmie dokumentalnym "The Pogmentary", który zostanie udostępniony w piątek na Amazon Prime. Na początku tego miesiąca United potwierdzili, że pomocnik odejdzie wraz z wygaśnięciem kontraktu, kończąc tym samym trudny, sześcioletni pobyt na Old Trafford. Pogba rozpoczął swoją karierę w United i powrócił do klubu w 2016 roku za rekordową wówczas kwotę 89,3 miliona funtów z Juventusu. W swojej debiutanckiej kampanii zdobył trzy trofea, ale nie doszedł do porozumienia z ówczesnym menedżerem United Jose Mourinho i z trudem odnajdywał się w drużynie pod wodzą kolejnych szefów - Ole Gunnara Solskjaera i Ralfa Rangnicka. Pogba miał niełatwe relacje z kibicami United, którzy wygwizdali go w dwóch ostatnich meczach z Norwich City i Liverpoolem.