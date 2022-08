Podwyżki uderzą w najbiedniejszych

- Najbardziej odczuwają to osoby o najniższych dochodach. Z badań GUS wynika, że problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb ma ok. 48 proc. polskich rodzin - mówi dr Krystyna Rejman z Zakładu Wyżywienia Ludności SGGW. Są to głównie rodziny emerytów, rencistów, bezrobotnych i mieszkających na terenach popegeerowskich. Podwyżki sa mniej odczuwalne dla osób pracujących - ceny żywności są obecnie o 7 proc. wyższe niż przed rokiem, ale płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 10,2 proc.

Jednak nie tylko ceny artykułów spożywczych wpływać będą w tym roku na pogorszenie kondycji finansowej rodzin. - Znacznie bardziej dotkliwe będą podwyżki cen użytkowania mieszkań, gazu, środków transportu - mówi dr Krystyna Świetlik z Instytut Ekonomiki Rolnictwa.

Zdaniem ekonomistów będzie rosła presja płacowa ze strony niektórych grup zawodowych. Już dziś strajki zapowiadają pocztowcy i pracownicy urzędów skarbowych. - Możemy spodziewać się eskalacji roszczeń ze strony kolejnych grup, zwłaszcza najsłabszych ekonomicznie, w tym emerytów i rencistów - mówi Marek Zuber, analityk firmy Dexus Partners.