Podwyżki dla polityków: senatorowie KO się buntują, Trzaskowski chce odrzucenia projektu

Posiedzenie Sejmu Adam Jankowski

Podwyżki dla polityków przegłosowane przez Sejm wywołały burzę. „Za” głosowały m.in. PiS i Koalicja Obywatelska i to ta druga jest teraz mocno krytykowana. Projekt podwyżek trafił teraz do Senatu. Z informacji uzyskanych przez Onet wynika, że posłowie namawiają teraz senatorów do jego odrzucenia. Za tym ma być także Rafał Trzaskowski.