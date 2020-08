Podwyżki dla polityków, czyli wielka wpadka opozycji. Co zrobi Senat?

Opozycja dawno nie zaliczyła takiej wizerunkowej wpadki. W piątek Sejm przyjął projekt zgłoszony dzień wcześniej przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych zakładający podwyżki wynagrodzeń dla najważniejszych osób w państwie. Więcej zarobi premier, ministrowie, prezydent, pensję dostanie pierwsza dama, cieszyć się mogą senatorowie i posłowie, ci ostatni zarobią miesięcznie o około 4,6 tys. złotych brutto więcej niż do tej pory. W głosowaniu wzięło udział 434 posłów - projekt poparło 386 polityków, 33 było przeciw, a wstrzymało się 15. Nie głosowało 26 osób. Za odrzuceniem planu podwyżek opowiedziała się jedynie cała Konfederacja, w pozostałych ugrupowaniach też znalazły się osoby, które były przeciw, ale koniec końców projekt został przyjęty, co tu dużo mówić – także głosami opozycji.

Sytuacje próbowała ratować Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej, która na portalu natemat.pl przedstawiła sześć argumentów za podwyższeniem wynagrodzenia posłom i senatorom. Pisała między innymi o tym, że przy zarobkach netto 5,6 tys. zł o funkcję posła nie chciały ubiegać się osoby z dorobkiem zawodowym i kompetencjami. Przypomniała o obniżeniu wynagrodzeń posłów sprzed dwóch lat, bo to wtedy, po aferze z słynnych nagrodach przyznanych przez ówczesną premier Beatę Szydło swoim ministrom, Jarosław Kaczyński zadecydował o obcięciu pensji parlamentarzystom o 20 procent.

- Jest oczekiwanie daleko idącej skromności w życiu publicznym – mówił wówczas prezes Jarosław Kaczyński. - Vox populi, vox Dei. Głos ludu, głosem Boga – dodał.

To właśnie do tych wydarzeń nawiązywała posłanka Leszczyna i nie miała wątpliwości, że kontrowersyjny projekt należy jednak przyjąć.

„Tak, czas wprowadzenia tych rozwiązań jest najgorszy z możliwych, właściwie nie do przyjęcia z moralnego i racjonalnego punktu widzenia. To prawda. Tylko jeśli nie przeprowadzimy tej ustawy przez sejm teraz, to w tej kadencji już w ogóle” – przekonywała.

Pensja parlamentarzysty to według nowych przepisów pensja sędziego SN pomnożona przez 0,63. A pensja sędziego SN to średnie wynagrodzenie z II kwartału roku poprzedniego, pomnożone przez 4,13. Czyli pensja posła to średnie wynagrodzenie pomnożone przez 2,6.