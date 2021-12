Podwyżki dla nauczycieli w 2022 roku. Wynagrodzenie może zwiększyć się o 700 zł? Ile będzie zarabiał nauczyciel?

Podwyżki dla nauczycieli 2022

Podczas kolejnego spotkania, na którym rozmawiano o zmianach w pragmatyce zawodowej nauczycieli (m.in. o podwyżkach dla nauczycieli ), nie udało się jeszcze dojść do porozumienia ws. wynagrodzeń dla nauczycieli .

Ile będzie zarabiał nauczyciel w 2022 roku?

Związki zawodowe postulują, by wynagrodzenie nauczyciela było powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. W praktyce oznacza to, że nauczyciele nie musieliby co roku odbywać rozmów na temat podwyżek, bo ich pensja byłaby uzależniona od gospodarki krajowej.