Podwyżka dla Trzaskowskiego. Rada miasta podjęła decyzję. Ile będzie zarabiał prezydent Warszawy?

W czwartek (20 stycznia 2022 r.) radni dyskutowali nad wysokością wynagrodzenia prezydenta Warszawy. Ma to związek z obowiązującym od 1 listopada 2021 r. rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które m.in. podnosi minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego urzędników samorządowych w związku z podwyżką płacy minimalnej.

- Wynagrodzenie prezydenta Warszawy w tej chwili nie spełnia wymogów określonych ustawą - tłumaczy Jarosław Szostakowski, szef klubu radnych PO w Radzie Warszawy. - Stąd propozycja, żeby zwiększyć to uposażenie. Biorąc pod uwagę trudną sytuację miasta proponujemy nie kwotę maksymalną, a kwotę minimalną określoną przez ustawę. Czyli 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia.

Za poparciem tego wniosku zagłosowało 45 radnych, a 14 wstrzymało się od głosu. W związku z tym, Trzaskowski będzie zarabiał - wraz z dodatkami - 18 294,2 zł brutto. Na rękę będzie to prawie 11,8 tys. zł. Do tej pory prezydent Warszawy otrzymywał pensję w wysokości ok 12,5 tys. zł brutto.