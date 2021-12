Podwójne życie Paulo Sousy, czy odejście Portugalczyka to szansa?

Trwa zamieszanie związane z selekcjonerem reprezentacji Polski. W niedzielę prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza poinformował, że Paulo Sousa chce rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron z powodu oferty z innego klubu. Prośba selekcjonera, która wywołała ogromne zamieszanie wśród kibiców i dziennikarzy, została jednak odrzucona i wciąż nie wiadomo kto poprowadzi Biało-Czerwonych w barażach do mistrzostw świata w Katarze.

Trudno nie czuć się bowiem oszukanym, niezależnie czy analizuje się tą sytuację z perspektywy dziennikarza, kibica, czy nawet piłkarza. W mediach społecznościowych cytowane są komentarze rozgoryczonych zawodników kadry (są to głosy anonimowe), a fani chętnie przypominają kłopotliwe dziś wypowiedzi selekcjonera. Sousa po meczu z Węgrami snuł dalekosiężne plany kadry bez Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika, określał mundial w Katarze jako wspólny cel do którego potrzeba zjednoczenia i chętnie określał reprezentację jako rodzinę. Trudno zaakceptować więc nagłe odejście do „kochanki”.