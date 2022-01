Podsłuchy i inwigilacja. Radio ZET ujawnia: Nielegalne działania policji w czasie rządów PO

O nielegalnej inwigilacji, do jakiej dochodziło w policji w latach rządów PO-PSL pisze Radio ZET. Dziennikarze rozgłośni dotarli do dowodów na niezgodne z prawem działania w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było w latach 2016-2018 w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie. W toku postępowania śledczy sprawdzali, czy "doszło do przekroczenia uprawnień polegającego na udzielaniu i wykonywaniu bezprawnych poleceń przez funkcjonariuszy Wydziału I BSW KGP w Warszawie w przedmiocie stosowania środków technicznego wsparcia działań Policji. Chodziło o "pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych od operatorów sieci komórkowej, bez uzasadnienia wyznaczonego okolicznościami postępowań karnych i spraw, w których realizowano czynności operacyjnego rozpoznania na szkodę interesu prywatnego nieustalonych osób".

Inwigilacja miała być prowadzona przy pomocy urządzenia o nazwie „Tester”, poprzednika Pegasusa”.

Czym jest „Tester”? Jak wyjaśnił dziennikarzom jeden z byłych oficerów służb, choć urządzenie to nie daje możliwości przeglądania całej zawartości smartfona, to umożliwia wykonywanie tzw. cichych połączeń, a także „używanie telefonu do słuchania zarówno połączeń, jak i tego, co dzieje się, kiedy właściciel telefonu jest aktywny”. Rozmówca rozgłośni podkreślił, że oficjalnie z tych funkcji nie korzystano, gdyż było to niezgodne z prawem.