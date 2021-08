Podpalenie punktu szczepień w Zamościu [ZDJĘCIA] Premier Morawiecki zapowiada surowe kary dla sprawców

W nocy z niedzieli na poniedziałek nieustalony dotychczas sprawca podpalił mobilny punkt szczepień przeciw Covid-19 w Zamościu oraz siedzibę sanepidu. Organy ścigania pracują nad ustaleniem sprawcy. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk powiedział na konferencji prasowej, że powołano specjalną grupę dochodzeniową do wyjaśnienia okoliczności incydentu.

Premier Mateusz Morawiecki, który rano mówił na konferencji prasowej o zaostrzeniu kar za wykroczenia drogowe, odniósł się również do sprawy podpalenia w Zamościu. - Doszło do bandyckiego aktu w Zamościu. Będziemy surowo podchodzić do tego typu aktów - stwierdził premier. - Szczepienia są zaporą przeciwko czwartej fali Covid-19 - dodał premier.

Sprawa wywołała gorące komentarze polityków. Za surowymi karami opowiedział się Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. - Karać! Karać surowo! - napisał w komentarzu na Twitterze.