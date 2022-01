Podejrzane ogłoszenia w niemieckiej prasie. Kto za nimi stoi?

Dziennik "Fraenkische Tag" odnotował w sobotę ponad 50 tego typu ogłoszeń. "To nagromadzenie jest niezwykłe. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zostało to uzgodnione" – powiedział Gerhard Staudt, kierownik zespołu ds. zarządzania zamówieniami w grupie medialnej Oberfranken.

W niektórych niemieckich gazetach codziennych pojawiła się duża liczba ogłoszeń o pracę, której mają poszukiwać rzekomo nieszczepieni pielęgniarze i pielęgniarki. Kilka mediów i dziennikarzy donosi o niespotykanej kumulacji bardzo podobnych ogłoszeń, co budzi podejrzenie, że przynajmniej niektóre z nich mogą być fałszywe lub są to skoordynowane działania przeciwników szczepień przeciwko COVID-19.

Oznaki planowanych działań

The Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) również poinformował w weekend o "ponad 100 zbliżonych do siebie ogłoszeniach o pracę w gazetce reklamowej". Dziennikarz RBB Andreas Rausch opisał w raporcie, jak w sobotę próbował dotrzeć do niektórych ze 126 reklamodawców. Trzy czwarte reklam ma numery telefonów komórkowych, niektóre mają numery stacjonarne. Dziennikarz pisze, że niektóre numery są niekompletne czy nieistniejące, zdarza się też, że nikt nie odbiera telefonu.