Podczas zatrzymania rzucili się na policjantów, skopali radiowóz i zaproponowali 40 tys. zł łapówki

Luksusowe mieszkanie Zbigniewa Bońka we Włoszech. Tak żyje i mieszka prezes PZPN [prywatne zdjęcia] 10.03

Zbigniew Boniek jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i często zabiera głos nie tylko w sprawach związanych z piłką nożną. Prezes PZPN chętnie publikuje także prywatne zdjęcia ze swojego mieszkania we Włoszech, na których pozuje z najbliższymi. Liczne obrazy na ścianach, bogata biblioteczka, przestronna kuchnia - przejdź do galerii i zobacz, jak na co dzień mieszka Zbigniew Boniek.