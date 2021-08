Podczas pandemii styl picia kawy ewoluuje na całym świecie

Pozytywne skutki resetu

Nieustanne zamknięcie w czterech ścianach bywa uciążliwe, i to bez względu na relacje z innymi domownikami. Każdy potrzebuje chwili spędzonej w samotności. Okazuje się jednak, że ograniczone możliwości wychodzenia z domu może wyzwalać kreatywność. Wiele osób deklaruje, że stały się bardziej twórcze i wbrew pozorom zaczęły też bardziej dbać o relacje. Brak ruchu, a co za tym idzie większa trudność w utrzymaniu dobrej kondycji, sprawiła też, że zwracają większą uwagę na jakość spożywanych produktów, w tym także kawy. Badania pokazują, że numerem jeden wśród Polaków nie jest już kawa rozpuszczalna. Coraz chętniej sięgamy za to po nowe mieszanki i szukamy alternatywy dla kawy, którą do tej pory serwowano nam tylko w kawiarni.

Kawa? Tak, poproszę

Obecna sytuacja mocno wstrząsnęła rynkiem kawiarnianym. Z powodu lockdownu sprzedaż w lokalach usługowych mocno spadła. Polacy zaczęli jednak szukać sposobu na to, aby móc delektować się smakiem kawy dobrej jakości we własnym domu. Część kawoszy zainwestowała w profesjonalne ekspresy, które umożliwiają parzenie kawy niczym z kawiarni - w pierwszym półroczu ubiegłego roku Polska była czwartym co do wielkości rynkiem w Europie, gdzie sprzedawało się ich najwięcej (wg GfK Polonia). Ale już w 2019 roku było widać, że zainteresowanie sprzętem domowym tego typu jest bardzo duże. Chętnie wybieramy modele automatyczne, dające możliwość zrobienia różnych rodzajów kaw oraz tzw. półekspresy. Trzecie miejsce na podium należy do ekspresów kapsułkowych, które wciąż cieszą się powodzeniem.